- Vi laver så vidt muligt en Ecco-dag hvert år, og det er første gang, at vi holder arrangementet i Danmark, siger Caroline Masson til JydskeVestkysten og tilføjer, at det dog ikke er første gang, at hun spiller golf i Danmark.

Anledningen til besøget var, at Caroline Masson er sponsoreret af Ecco, og efter nogle fyraftensturneringer i Tyskland blev der fundet seks spillere, der onsdag fik lov til at gå en runde med superstjernen på Sønderjyllands Golfklubs bane.

- Det er svært at forudse, hvordan ens professionelle karriere vil forløbe, og jeg føler da, at der er plads til forbedring, selv om det går ret godt. Selv om man er nummer et i verden, kan man altid blive bedre, siger Caroline Masson, der mener, at kvindelige golfspillere efterhånden sagtens kan måle sig med mændene.

Caroline Masson startede med at spille golf i en ung alder, men at det skulle bringe hende så vidt, havde hun ikke forudset.

Med en placering som nummer 39 på verdensranglisten er Caroline Masson bedre end de fleste til at styre den lille hvide golfbold, men hun er ikke kommet sovende til at blive så god. Forklaringen er dog rimelig simpel.

Tips og tricks

Arrangementet i Sønderjyllands Golfklub startede med, at Caroline Masson forklarede, hvor vigtigt det er at varme op, og efterfølgende viste hun forskellige former for slag, inden hun skulle ud og gå en runde sammen med de seks tyske golfspillere.

Blandt tilskuerne var en større gruppe af elever fra Sportsefterskolen Sine i Løgumkloster. En af dem var den 15-årige Victor Nielsen fra Haderslev, der går på efterskolens golflinje, hvor man ifølge Victor Nielsen stort set ikke laver andet end at spille golf. Han har spillet golf i to år og har en plan.

- Jeg vil gerne være professionel golfspiller, og jeg håber, at Caroline Masson kan lære mig nogle tricks. Hun har jo masser af erfaring, siger Victor Nielsen.

For Sønderjyllands Golfklub var det stort at have besøg af en stjerne som Caroline Masson, men om det vil være med til at få flere til at melde sig ind i klubben, tør Thor Andersen ikke spå om.

- Det er svært at sige, om det vil tiltrække nye medlemmer, siger Thor Andersen.

Sønderjyllands Golfklub har lige nu 1000 medlemmer, men der er plads til 200 flere.