Taget på sommerferie

Det var det nye promotorselskab Q Pro Boxings, der stod bag boksestævnet, som bød på ni professionelle kampe. Der skulle egentlig også have været amatørkampe med lokale boksere fra Aabenraa, men det kunne ikke lade sig gøre alligevel.

- Der kommer ingen amatørkampe med lokale boksere, fordi de er gået på sommerferie, sagde Svend Rasmussen, der er promotor for Q Pro Boxings og tidligere Aabenraa-dreng.

Svend Rasmussen var ikke nervøs, selv om det var hans første stævne.

- Jeg er overhovedet ikke nervøs, for det bliver en fest. Det skal være spændende, og publikum skal have det sjovt, sagde Svend Rasmussen.

Arenateltet blev langsomt men sikkert fyldt mere og mere op, og der var en god og intens stemning i det telt, hvor der på mandag skal være ringriderfrokost. Det brugte Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen, også, da han bød velkommen.

- Det er en helt ny måde at opleve ringridning på. Jeg håber, at boksestævnet kan blive en tradition, og jeg håber, at stævnet vil få flere unge til at gå til boksning, sagde Thomas Andresen, der ikke selv er decideret vild med boksning.

- Det er ikke en sport, jeg står op midt om natten for at se i fjernsynet, men det er fedt, at man bruger ringriderteltet til boksning, sagde Thomas Andresen.