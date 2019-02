Statsborgerskabsceremoni skal holdes på det gamle rådhus i Aabenraa. Borgmester Thomas Andresen (V) overlader med glæde håndtrykket til andre. Viceborgmester Ejler Schütt (DF) er villig til at tage tjansen.

AABENRAA: Den nye lov, der dikterer, at kommunerne skal holde en ceremoni, hvor udlændinge skal give håndtryk for at blive danske statsborgere, er ikke faldet i god jord alle steder. Blandt andre har Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), og Aabenraas førstemand, Thomas Andresen (V), været meget kritiske.

Men lov er lov, og nu skal økonomiudvalget i Aabenraa tage stilling til, hvordan håndtryksceremonien for nye statsborgere sådan mere praktisk skal foregå i Aabenraa Kommune.

Udvalget skal på tirsdag drøfte et forslag om, at ceremonien holdes på det gamle rådhus, og at det er Borgerservice, der skal stå for arrangementet.

I loven, som blev vedtaget i december i fjor, stilles der krav til, at nye statsborgere først officielt kan få deres statsborgerskab efter et symbolske håndtryk, men det behøver ikke nødvendigvis være borgmesteren eller for den sags skyld en anden politiker, der afleverer dette håndtryk. Det kan også være en embedsmand, og det vil være tilfældet, hvis ceremonien overlades til Borgerservice, som i forvejen tager sig af vielserne.

- Det, der trigger mig, er, at man i yderste konsekvens vil sende folk hjem til krig og ødelæggelse, hvis de af religiøse grunde ikke vil give håndtryk. Det er en helt unødvendig politisering. Men det er da fint at holde en ceremoni i anledning af, at folk får dansk statsborgerskab, siger Thomas Andresen.

- Jeg synes, det gamle rådhus er velegnet, og det kan klares udmærket af Borgerservice, som jo også står for vielser. Men hvis der er en anden politiker, der gerne vil være med og give håndtryk, så er det helt fint med mig, understreger borgmesteren.