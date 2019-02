Scenen er din i Aabenraa: Nu kan du vise dit talent:

Under overskriften "Scenen er din" giver Shop i City både amatører og professionelle et forum, hvor de kan optræde gratis foran et publikum. Det sker på to scener i gågaden lørdag den 7. september. Shop i City stiller lydanlæg og mikrofon til rådighed.

- Det lille torv mellem Sydbank og Tøjeksperten bliver meget lidt sceneagtig for dermed at give deltagerne lidt komfortzone. De skal have en god oplevelse, forklarer Per Wittrup.

- Det kan være sang, dans, stand-up - alt muligt. Om det så er at spille på savklinge. I det hele taget hvis man har noget, man gerne vil optræde med, lyder det fra Per Wittrup, som er idémanden bag projektet "Scenen er din".

Aabenraa: Der bliver masser af underholdning i Aabenraa i løbet af året. Og noget af det skal borgerne selv levere. Hvis de altså vil og ellers har mod på at stå foran et publikum.

Scenen er din etableres efter en idé af Per Wittrup lørdag den 7. september på to eller måske flere scener i Aabenraa's gågade fra kl. 10-14.Amatører og professionelle optræder gratis - enten solo, som hold eller gruppe. Alle former for bidrag er velkommen: Sang, dans, stand-up eller trylletricksFrist for tilmelding er 1. marts.Interesserede kan melde sig hos Per Wittrup på mail perwittrup@hotmail.com Arrangementet holdes i samarbejde med Shop i City.

Værsgo - scenen er din. Per Wittrup og eventmanager Dorthe Hilbig hører gerne fra folk, der kunne tænke sig at optræde lørdag den 7. september med sang, dans, musik eller noget helt fjerde. Foto: Claus Thorsted

Prøve sig selv af

Alle kan være med - både amatører og professionelle, påpeger han og understreger samtidig, at der ikke er tale om en konkurrence.

- Det er helt bevidst. Konceptet går i al sin enkelhed ud på, at alle får mulighed for at vise, hvad de kan. Og der skal netop ikke lægges op til præstationsangst. Men derfor kan man godt prøve sig selv af, forklarer eventmanager Dorthe Bjerrum Hilbig og tilføjer:

- Al begyndelse er svær. Det var sådan, Jacob Dinesen begyndte sin karriere. Han stillede sig jo netop op i gågaden i Tønder med sin guitar og spillede for de forbipasserende.

"Scenen er din" støttes økonomisk af Shop i City ved at der stilles lydanlæg til rådighed, ligesom Shop i City sørger for markedsføring samt en konferencier til arrangementet.

- Vi synes jo, at det er en super god idé. Vi bidrager med det, vi er gode til, lyder det fra eventmanageren.

Både hun og Per Wittrup er klar over, at det hele står og falder med, om der i det hele taget melder sig nogen til at optræde.

Derfor opfordrer de frivillige kandidater til at melde sig allerede nu inden 1. marts.

Det er tidligt, men det tager også tid at stable et arrangement af denne art på benene, siger Per Wittrup.

Det er i første omgang et forsøg, siger Per Wittrup.

- Hvis det bliver en succes, så vil vi nok gentage det. Det kommer helt an på tilslutningen.