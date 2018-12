Savnede kontakten med kunderne: Nu er Tinzon House tilbage på gågaden

Men hun savnede en base, hvor hun kunne samle tingene, og den har hun nu fået i gågaden. Her er der så mange kvadratmeter, at der også er blevet plads til at have tøj i sortimentet.

Varm velkomst giver ekstra lyst

- Jeg synes, at det er blevet et godt mix af brugskunst, puder, smykker, accessories og tøj - alt det, som folk kender mig for og nu også mere til. Jeg har fået mærket Janne K ind, som er tøj fra Italien, og det mærke er jeg den eneste, som har i Aabenraa. Jeg har fokus på at have noget, de andre butikker ikke har - samtidig med, at jeg gerne vil have nogle mærker, som jeg kan sætte sammen og skabe min egen stil, forklarer hun.

Gitte Jensen er ikke bange for at åbne en butik på bakken ned mod Nørreport, som mange gange er blevet kaldt "den døde ende af gågaden."

- Der kommer mere og mere fokus på denne ende af gågaden, og inden længe kommer der sikkert til at ske noget fra kommunens side. Den varme velkomst, jeg har fået, giver mig ekstra lyst til drive butik, siger Gitte Jensen.