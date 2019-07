Satsninger gav bonus for ringriderfesten: 17.000 købte billet

Den nye entré for at komme ind på pladsen fik ikke folk til at droppe ringriderfesten. 17.000 købte billet, og det betyder, at der er penge i kassen til at forbedre festen næste sommer.

- Vi havde faktisk flere folk inde på pladsen i år end i 2015, hvor vi sidst lavede en optælling. Da var der 15.000 gæster, og der kan have været gengangere, hvis de besøgte pladsen flere gange i løbet af weekenden, mens der i år var 2000 flere, som kun er blevet registreret en gang, men kan have været der flere gange. Dertil kommer også de 3000 frivillige, som har gratis entré. Vi er meget tilfredse og glade for at se, at det, vi har sat i værk, er lykkedes, siger formand for ringriderkomitéen, Gerth Petersen.

Unge gik til koncert

Specielt fredag aftens store koncert med unge stjerner som Martin Jensen, Bro og Ude af Kontrol og søndagen trak mange ned på pladsen.

- Fredag var der mellem 3000 og 3500 unge til koncert, og det viser, at vi satsede rigtigt med de gode navne på plakaten. For at vi kan give dem den gode fest, kræver det også penge, så det er dejligt, at de bakkede op om koncerterne. Lørdag var der desværre regn om formiddagen og blæst, og det har måske fået nogen til at blive hjemme eller udsætte besøget til søndag, hvor der var rigtig mange gæster, siger formanden.

Hverken han eller andre medlemmer af ringriderkomitéen oplevede noget brok omkring den nye entré fra gæsterne i løbet af ringriderfesten. Til gengæld fik de meget ros for blandt andet det nye børneunivers.

- Der var flere, som var henne og rose os for at tage entré. De synes, at det var på høje tid, at vi gjorde det, og med den entrépris og det setup, vi havde, så synes de ikke, det var urimeligt. Man kan jo også se på fremgangen til ringriderfesten i Sønderborg, at selv om man lader prisen for et partoutkort stige 25 procent, så har der alligevel i år været 11 procent flere gæster. Så de kommer, selv om der er entré, og det var vi også godt klar over inden festen, siger Gerth Petersen.