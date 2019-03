Sarah og Søren kommer til Aabenraa: Lokal klinik trækker stjerner til byen

Aabenraa: De har været store succeser i Marienlyst ved København og i Aarhus, og den 24. april kommer de til Aabenraa for at gøre kvinder og mænd klogere på hudpleje og på hudplejemærket Ecooking.

De er Tina Søgaard, kvinden bag det danske økologiske hudplejemærke Ecooking, som denne aften tager mærkets to ambassadører Sarah Grünewald, kendt fra blandt andet Vild med Dans, og designeren Søren Le Schmidt, som blandt andet designer kjoler for kronprinsesse Mary, med til Aabenraa.

500 kvinder og mænd vil få en eksklusiv oplevelse med foredrag, goodiebags og vejledning, og det er den lokale klinik CK Kosmetisk Klinik, som har sørget for at få den store event til byen.

- Vi har i alle vores 13 år i Aabenraa holdt populære kundeaftener i klinikken, men nu ville vi gerne prøve noget andet. For nylig har vi fået Ecookings produkter på hylderne og bruger dem i behandlingerne, og samtidig har jeg set, at de holdt de store events andre steder, så derfor kom min fodplejer på idéen om at spørge Ecooking, om de ikke havde lyst til at komme herned. De ville også gerne til Sønderjylland, så det passede perfekt sammen, fortæller Linda Lykkegaard, som ejer CK Kosmetisk Klinik.