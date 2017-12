Sange fra Højskolesangbogen skal fylde Høje Kolstrup i 10 timer

- Idéen opstod i mit hoved for et år siden, da jeg hørte om et lignende arrangement i Treenighedskirken i Esbjerg i forbindelsen med byens festuge. Jeg gik et stykke tid og lod idéen bundfælde sig og tænkte, at med alt det kulturelle, der sker i forvejen i Aabenraa, er der så ikke også plads til en sangmaraton? Jeg fandt i min research ud af, at Vartov Kirke i København gør det samme på årets længste dag, hvor de synger fra klokken 7 til solnedgang klokken 23. Det er lang tid, så vi gør det i ti timer i februar, hvor man har lagt julen bag sig, det begynder at blive lidt lysere, og der skal ske noget andet. Der er en enorm glæde med at være i et lokale og synge sammen. Det vil vi gerne brede ud til flere af byens borgere. Og det kræver ikke noget sangtalent at være med, forklarer Orla Jensen.

Oplyst gåtur til kirken

At Høje Kolstrup blev valgt som stedet for sangmaratonen, sker af flere forskellige grunde, men den primære er, at kirken har de faciliteter, der er nødvendige for eventen.

- Der er ikke noget religiøst eller kirkeligt over vores sangmaraton, men kirken har et flot rum med en dejlig akustik, som er god at synge og spille i. Samtidig har kirken toiletter, et sted at brygge kaffe og de andre faciliteter, som vi skal bruge. Kirken er også et samlingspunkt på Høje Kolstrup, og vi vil gerne have mangfoldige gæster og være med til at bygge broer. Det er altid højtideligt at sidde sammen i et rum og have noget at samles om. Og det er bestemt ikke nogen krav, at man skal kende Højskolesangbogen i forvejen, siger Jesper Hartvig Thomsen.

Den ti timer lange event begynder på p-pladsen på Folkehjem, hvor man kan være med til at gå den to kilometer lange tur til kirken. Turen vil være oplyst af lys, så man bliver guidet op til kirken, men man bestemmer selv, hvor længe man vil synge med.

- Det bliver sjovt at se, hvor mange, der deltager i alle ti timer. Det er en folkelig begivenhed, og vi håber, at folk tænker, at det er en kulturel event, som de gerne vil være en del af, siger Jesper Hartvig Thomsen.