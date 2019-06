Varnæs: 18. juni klokken 20 kan man få sig en sangoplevelse af de store, når sanggruppen "Shantyboys" besøger den Gyldne Løve ved Varnæsvig.

"Shantyboys" består af medlemmer fra "Shantykoret" i Aabenraa, og koncerten er arrangeret af Foreningen Den Gyldne Løve.

Koret synger danske og engelske sømandssange, og blandt dem er klassikere som "Alle sømænd er glade for piger" og "Mandalay". Ruth Heder akkompagnerer sangene på sin harmonika, og der bliver mulighed for at synge med.

Yderligere oplysninger om korarrangementet kan findes på foreningens hjemmeside. /exp