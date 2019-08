Sand for næsten 200.000 kroner: Håndboldklub på vej med stor investering

Rødekro-Aabenraa Håndbold pønser på at etablere et stort beach-håndboldanlæg ved Rødekrohallen. Prisen er små 600.000 kroner, hvoraf cirka en tredjedel går til sand.

- Jeg ser det som en positiv ting, som igen er et tegn på, at vores foreninger er kreative og forsøger at følge med tiden. Hvis det ellers passer med alt det andet derude, kan vi kun hilse det velkommen, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).

- De senere år har vi sendt mange af vores hold rundt til beach-håndboldstævner i eksempelvis Vojens og Balle, og vi har håndboldskole om sommeren med forskellige aktiviteter, hvor beach-håndbold vil passe godt ind. Det handler om at bygge videre på vores eksisterende tilbud, så vi forhåbentlig kan rekruttere flere nye medlemmer, siger formand i Rødekro IF Håndbold, Erik Skov.

Således arbejder Rødekro-Aabenraa Håndbold lige nu på at opføre et beach-håndboldanlæg bestående af fire baner på festpladsarealet ved Rødekrohallen. De fire baner vil fylde omkring 3000 kvadratmeter ud af festpladsens i alt cirka 14.000 kvadratmeter og kommer til at koste små 600.000 kroner.

Nu kører vi

Godkendelsen er betinget af, at de øvrige brugere af pladsen accepterer det, at alle myndighedsgodkendelser kommer på plads, og at anlægget ikke belaster driftsbudgettet til vedligeholdelse af grønne områder yderligere.

Ifølge Erik Skov regner klubben allerede med at gå i gang med arbejdet i år.

- Vi har foreløbig fået 385.000 kroner ind via fonde, sponsorater og frivilligt arbejde, så det begynder at ligne noget. Hvis vi skal lave den forkromede løsning, skal vi også have hegn rundt omkring, men vi har sagt, at vi supplerer med det, der mangler til sidst. Vi regner med 100.000 kroner, men det kan være, der kommer til at mangle lidt mere. Nu er vi bare så tæt på mål, at vi kører, siger Erik Skov, som i øvrigt er ret overrasket over, hvor meget sand koster.

- Vi skal have sand for mellem 180.000 og 190.000 kroner. Det er altså ikke lige som at fylde sandkassen op derhjemme, siger Erik Skov.