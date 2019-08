Flere undervisningslokaler

- Det primære mål er at gøre de unge klar til at møde de krav, der er, når de skal videre med enten en uddannelse eller et arbejde. For nogle har vejen indtil nu været meget ujævn, mens andre måske bare lige er røget i problemer, fordi de mangler et enkelt fag, forklarer Anja Klastrup, der videre fortæller, at skolen har tænkt sig at gøre meget ud af, at eleverne på de forskellige spor også blandes.

Selv om lokalerne jo er indrettet til skole, så har de 22 FGU Aabenraa-medarbejdere alligevel haft travlt. Første arbejdsdag var først 1. august, og ved siden af planlægningen af undervisningsforløbene har der også skullet males og rykkes rundt:

- Vi har været i gang med at indrette traditionelle undervisningslokaler, da alle jo nu skal have dansk og matematik, ligesom vi også har ordblindeundervisning og dansk som andetsprog som en del af vores koncept, forklarer Anja Klastrup.