Mens kurator har opgivet at sælge det konkursramte AOF Syd, er Aabenraa Kommune optimistisk med hensyn til hurtigt at få sprogcentret op at køre igen.

Aabenraa: For omkring to uger siden indgav kursusudbyderen og sprogskolen AOF Syd en konkursbegæring. Økonomien hang ikke længere sammen, og de 43 ansatte blev opsagt. Samtidig blev der sat en kurator på sagen, og han har brugt de sidste 14 dage på at finde en løsning. Det er ikke lykkedes. - Forsøget på et samlet salg af AOF Syd er ikke lykkedes, og derfor er der ikke umiddelbart noget håb for de 43 ansatte, siger Jan Bruun Jørgensen, der er kurator og advokat hos Andersen Partners i Kolding. Kuratoren har dog en formodning om, at aftenskolekurserne på det nu tidligere AOF Syd, der har base i Aabenraa, men også drev virksomhed i Haderslev, Sønderborg og Tønder, kan videreføres. - AOF Sydjylland i Esbjerg har fået retten til at fortsætte aftenskolekurserne, hvis de kan få en aftale på plads med kommunerne. Derfor kunne man godt forestille sig, at de blev videreført, siger Jan Bruun Jørgensen. Om sprogcentret i Aabenraa fortsætter er nu ude af kurators hænder. - Det er op til kommunen, hvordan et sprogcenter kan videreføres, siger Jan Bruun Jørgensen.

Håber på snarlig løsning Aabenraa Kommune har en forpligtigelse til at tilbyde sprogundervisning til udenlandske borgere, og chefen for Aabenraa Jobcenter satser på en snarlig løsning. - Vi har nu en mulighed for at overdrage opgaven til en anden udbyder, og jeg har en forventning om, at det lykkes, så undervisningen kan komme i gang igen hurtigst muligt, siger Henrik Kærgaard. At jobcenterchefen gerne ser en hurtig løsning betyder, at det bliver en travl weekend. - Vi vil bruge de næste tre dage på at finde en løsning, siger Henrik Kærgaard. Hvor en eventuel ny udbyder af sprogundervisning til udlændinge i Aabenraa rent konkret skal foregå er uvist, for AOF Syds hovedbygning på Nørretorv i Aabenraa er en del af konkursboet. - Bygningen i Aabenraa kommer til salg sammen med diverse inventar, siger Jan Bruun Jørgensen.

Færre kursister AOF Syd har siden 1986 stået for aftenskoleundervisning, danskundervisning, forberedende voksenundervisning samt ordblindeundervisning i Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev kommuner. For to uger siden var kassen hos kursusudbyderen og sprogskolen dog tom, og det til trods for at man løbende havde reduceret omkostningerne til personale og bygninger. Det primære problem for AOF Syd var en stor nedgang i antallet af kursister i danskundervisningen.