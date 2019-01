Sag om gaspistol: Skole har fået mundkurv på

- Det er en straffesag, som er under efterforskning, og derfor har vi bedt skolen om ikke at udtale sig, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning på Områdestation Syd i Sønderborg.

Det mundede ud i, at den 15-årige blev anholdt og sigtet for trusler på livet og overtrædelse af våbenloven, og gaspistolen blev senere fundet hos en 13-årig dreng. Fra politiets side er der en enkel forklaring på, hvorfor skolen ikke skal udtale sig om sagen.

Viceskoleinspektøren på Hærvejsskolen i Rødekro, Pernille Reschat, kan ikke komme nærmere ind på, hvad der skete på skolen torsdag formiddag. Ifølge politiets oplysninger havde en 15-årig dreng taget en gaspistol med i skole, som han viste frem over for andre elever, og på et digitalt netværk er der efterfølgende blevet diskuteret skoleskyderi.

Taget hånd om sagen

Hos Aabenraa Kommune har man gjort sig de samme overvejelser.

- Da politiet i øjeblikket efterforsker sagen, kan vi for nuværende ikke sige andet end, at vi har taget hånd om sagen og samarbejder med politiet, siger kommunaldirektør Tom Ahmt.

Han forstår dog godt, at der blandt forældre og ansatte på Hærvejsskolen er et behov for information.

- Vi vil orientere nærmere, når vi kan. Jeg har forståelse for, at der er behov for information, men det vigtigste lige nu er, at man trygt kan sende sine børn i skole. Sikkerheden er i orden på skolen, siger Tom Ahmt.