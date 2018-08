Sætter lyd på sommerens fester

Går du til byfester lige i tiden, så er der en god chance for, at det lokale band 6Feet står for den musikalske kulisse. Publikum higer i den grad efter syng-med-musikken, hvilket har sat fut i ordrebogen.

- Vi laver en blanding af små og store fester, så det er på mange måder en fordel, at én af os altid har masser af erfaring i at spille musik til en fest. Det er lige så vigtigt at levere foran 30 gæster, som hvis der var 3000. På den måde er hver weekend en ny opgave for os, forklarer Betina Westergaard.

- Vi har alle spillet i forskellige sammenhænge siden vi var unge. Jeg spillede solo i næsten 25 år - men så en dag snakkede jeg med Bo. Vi blev enige om at prøve det her - og for at gøre en lang historie kort, så blev det i hvert fald enden på min solokarriere, griner Lars Lund.

De tre medlemmer af 6Feet kommer fra forskellige musikalske baggrunde, for Lars Lund kom med i bandet direkte fra en lang karriere som soloartist, mens sangerinde Betina Westergaard førhen var en del af en trio. Det tredje medlem af 6Feet er Bo Abild, der blandt andet spillede knap ti år i et større orkester på fem mand, og netop en snak mellem Lars og Bo satte gang i det hele:

- Vi lavede en udgave af Gangnam Style, efter den hittede for nogle år siden, men det var ikke det sværeste nummer at få på plads. Det sværeste er helt klart Despacito. Jeg tror ikke, vi nogensinde har øvet en sang så meget, som da vi tog den med sidste sommer. Den var virkelig svær at lære!

- Vi gør en del ud af at få lavet en sætliste, der både har syng-med-musikken og enkelte store radiohits. Jeg noterer og gemmer det altid, hvis nogen ønsker et nummer, vi ikke lige kan klare på stedet - også selv om det kan give os lidt udfordringer senere hen.

Flere år frem

Det, man kan synge med på, er til gengæld et evigt hit for det sønderjyske band, og det har også sat sit klare præg på ordrebøgerne. Også selv om det kan tære på kræfterne at spille hver weekend, forklarer trommeslageren Bo Abild:

- Vi er så privilegerede at have en hobby, vi også kan tjene lidt på. Men det er klart, at det er lidt hårdt at spille mange weekender i træk - jeg har det dog sådan, at det er helt okay, så længe man brænder for det, siger han.

Den tætpakkede kalender bevidner uanset hvad, at 6Feet har rigeligt at se til. Faktisk er der allerede bestillinger i år 2020 og 2021, fortæller Betina Westergaard, der også tager sig af bestillingerne:

- Vi har jobs helt ud i 2020-2021 - og vi havde i virkeligheden aldrig nogensinde drømt om, at vi skulle have en fuld kalender hver uge. Men det har vi altså fået. Det er helt vildt, så stor opbakningen er, og man må give Tønder-området den kredit, at de bare altid er klar på at holde en fest, slår hun fast.