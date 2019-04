Sæsonen er slut: SønderjyskE taber i Bjerringbro

I anden halvleg fik de lyseblå lidt bedre fat og var oppe og snuse til Bjerringbro ved enkelte lejligheder, men brændte chancer og en række udvisninger på nogle dumme tidspunkter gjorde, at de aldrig for alvor kom ind i kampen.

- De kommer bare og vil have en oplevelse, og det har de fået for alle pengene. Stor respekt for et hold, som vinder fuldt fortjent i begge kampe. Vores spillere kan godt kigge lidt på dem og tænke over, hvorfor de spiller håndbold, siger Olivera Kecman.

- Uanset hvordan vi spillede i anden halvleg, kunne vi ikke rette op på den. Vi kommer helt uden skarphed, og jeg vil kalde det en nøjagtig kopi af vores første halvleg i Aabenraa. Jeg havde lavet lidt om på holdet for at få mere tempo fremad, men vi falder simpelthen ufatteligt meget i niveau, siger cheftræneren.

Evaluere sæsonen

Hun vil nu gå i tænkeboks.

- Jeg skal evaluere sæsonen og spillerne og overveje, hvordan tingene skal fortsætte. Jeg er også sådan opdraget, at jeg er nødt til at kigge indad, for det er mig, der har sat holdet. Jeg ønsker kun at gøre det, der er bedst for SønderjyskE, siger hun og antyder dermed, at overvejelserne også kommer til at omhandle hendes egen fremtid.

Og så alligevel.

- Jeg har lige underskrevet ny kontrakt, og vi vidste godt, at vi ikke ville rykke direkte op. Jeg er bare meget skuffet og ked af, at vi ikke gik videre. Nogle kloge mennesker har lært mig, at man altid skal sove på tingene, inden man tager en beslutning, og i morgen er en ny dag. Så er det bare på med arbejdshandskerne, siger Olivera Kecman.