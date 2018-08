Sæbekassebiler gav glade børn og røde kinder

Nu kneb det med at finde egnede bakker ude i Rugkobbel, hvor jeg boede som dreng, men biltrafikken var ikke så massiv dengang, så det gik nok an at køre på vejen ovre på Borgmesterløkken, som jo er en ok bakke.

Sæbekasse-flyver

En lille sjov anekdote skal lige nævnes: Vi var nogle knægte, der i begyndelsen af 1960'erne ville lave en speciel sæbekasse - nemlig en flyvemaskine. I cykelkælderen i den boligblok, hvor jeg boede, byggede vi en rigtig flot to-dækkers flyvemaskine, sortmalet og med tysk malteserkors på vingerne. Vingespand var cirka to meter, og grundet størrelsen var "flyveren" tung og stor.

Så da vi var færdige med at bygge og glædede os til at vise vidunderet frem ude på gaden - tja, så var det, at vi havde et problem: Flyveren var tung at bære og for stor til at komme ud af kælderdøren. Ups!