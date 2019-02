Sådan: SønderjydskE tilføjede tophold sæsonens første nederlag

Indtil fredag aften havde Horsens' håndbolddamer i 1. division ikke prøvet at tabe. Det har de nu. SønderjyskE sprudlede ikke mindst i første halvleg. Dermed haler nummer to ind på nummer ét i rækken.

- Og Louise Andresen kom ind i anden halvleg og scorede to afgørende mål. Hele vejen rundt. Jeg elsker det hold, sagde Olivera Kecman.

En sejr, der ikke mindst blev skabt på baggrund af en forrygende første halvleg, som SønderjyskE vandt med 15-9 efter endda at have tilladt sig at brænde et straffekast lige før pausen.

Aabenraa: De gjorde det. Sørme. SønderjyskE's håndbolddamer i 1. division tilføjede Horsens Håndbold Elite sæsonens første nederlag. Suveræne Horsens havde før fredag aftens kamp blot mistet ét sølle point - til SønderjyskE 20. oktober - men nu har de også prøvet at tabe, og dét endda i egen hule. 22-24 stod der på måltavlen i Forum Horsens, da slutfløjtet lød.

Kun tre point op

SønderjyskE udviste undervejs også høj moral. Pauseføringen på 15-9 blev nemlig vekslet til 17-17 knap 17 minutter inde i anden halvleg. Det blev også til 19-19, men så afviste sønderjyderne. Da Emma Kiellberg scorede til 23-20 to minutter før tid var sejren tæt på hjemme, selvom gæsterne var en spiller i undertal i de sidste fire minutter af kampen.

- Det er sensationelt, men jeg tror ikke, vi kan nå dem. Forspringet er for stort, mente Olivera Kecman.

Der er dog blot tre point, der nu skiller de to hold ad i toppen af rækken, hvor der for begge holds vedkommende stadig resterer syv kampe og dermed 14 point at spille om. Og så er SønderjyskE endda bedst indbyrdes.

- Der var en fantastisk stemning i en fuld hal. Man kan godt se, Horsens har store ambitioner om at rykke op. Det var en fornøjelse at se så mange mennesker. Det håber jeg, Aabenraa lader sig inspirere af, lød opfordringen fra Olivera Kecman, der sammen med sine spillere tager imod Oddense-Otting efter to ugers kamppause.