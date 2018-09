Sådan: 101-årig bliver æresmedlem af sin hjerteklub

Aabenraa: Smilet var ikke til at tage fejl af, da 101-årige Christian Conradsen fik besøg på plejehjemmet Lergården. Det var en delegation fra fodboldklubben AaBK, der ville hædre sit ældste nulevende medlem og det medlem, der har holdt ved længst.

- At man finder ud af, at en mand har været medlem i 90 år, skal man da markere. Vi anede ikke, han eksisterede, selvom han har været passivt medlem i mange år, siger formand Per Hartung.

Derfor havde formanden, der var i selskab med to andre bestyrelsesmedlemmer, to ældre klubmedlemmer og fire førsteholdsspillere, medbragt en æresnål og et diplom som bevis på, at Christian Conradsen er udnævnt til AaBK's blot syvende æresmedlem.

- Hvis vi kan glæde en ældre mand, så gør vi det gerne. Han sagde, at det var det bedste, der var sket for ham i det her årti, fortsætter Per Hartung.

Klubben blev opmærksom på Christian Conradsen for mindre end to uger siden, da hans store ønske om at besøge klubben blev arrangeret med sosu-assistent Henriette Breinings mellemkomst.