Så kom turen til Aabenraa: To lange næser til jyske kommuner på tre måneder

Aabenraa: Med Apples opsigtsvækkende melding tirsdag om, at giganten dropper byggeriet af et datacenter ved Aabenraa, har Syd- og Sønderjylland nu to gange på tre måneder fået den kolde af skulder af en af verdens største tech-virksomheder.

Udviklingen går stik imod regeringen og lobbyforeningers mål om, at flere datacentre skal etablere sig i Danmark. Blandt andre Udenrigsministeriets afdeling "Invest in Denmark" og lobbyforeningen for datacentre i Danmark, Datacenter Industrien, arbejder således målrettet for at tiltrække investeringer og datacentre til landet.

6. marts meddelte Facebook ganske overraskende, at virksomheden ikke ville opføre et datacenter mellem Esbjerg-motorvejen og Andrup, hvor der var over 200 hektar til rådighed. Det skete, efter at Facebook i omkring et år havde undersøgt muligheden for at bygge.

- Det er klart, at jeg er frygtelig ærgerlig over det. Jeg fik ikke én enkelt grund. Beskeden var, at beslutningen var truffet på baggrund af en række forskellige faktorer, som samlet set betyder, at de ikke vil binde an med projektet alligevel, sagde Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune, til JydskeVestkysten.