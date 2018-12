Så er vinderen fundet: Bodil slog sin mand i nytårsquizzen

Bodil Warming blev årets vinder af JydskeVestkystens nytårsquiz i Aabenraa Kommune. Hun slog sin mand med et mulehår.

Aabenraa: Ægteparret Bodil Warming og Per Jepsen fra Aabenraa har været gode til at forudsige, hvad der kommer til at ske i 2018 i Aabenraa Kommune. Det blev dog Bodil Warming, der sikrede sig sejren i JydskeVestkystens nytårsquiz om Aabenraa Kommune. 12 spørgsmål ud af 13 mulige havde hun besvaret rigtigt, og det var en mere end hendes mand.

- Vi deltager i quizzen hvert år, men det er første gang, vi vinder. Det er sjældent, vi vinder i det hele taget, siger den 61-årige Bodil Warming, da hun får overrakt præmien i form af en nytårskurv af lokalredaktør Bjarne L. Bentsen.

Det eneste spørgsmål, som Bodil Warming ikke kunne greje, var, om speditions- og logistikvirksomheden Tricolore ville starte byggeriet af nye faciliteter i Padborg i 2018. Det mente Bodil Warming ikke, men det er ikke desto mindre tilfældet.

- Når tingene sker i den sydlige del af kommunen, er vi ikke så skarpe, siger Bodil Warming.