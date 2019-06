Så er tegningerne klar: Her er Aabenraas nye plejehjem

Horup Gruppen har nu tegningerne til Aabenraas nye, private plejehjem klar. Ejer Per Horup satser på en hurtig byggesagsbehandling, så spaden kan komme i jorden til august.

Aabenraa: I april kunne direktøren for Danske Diakonhjem, Emil Tang, løfte sløret for, at en nyt, privat plejehjem i Aabenraa var på tegnebrættet. Som investor stod den lokale bygherre Per Horup, og nu er Horup Gruppen klar med tegningerne over, hvordan plejehjemmet, der skal ligge på hjørnet af Langrode og Grønnevej, vil komme til at se ud. Ud mod vejen kommer der til at ligge en lav servicebygning med storkøkken, en stor sal og lokaler til personalet, mens de 63 lejligheder bliver fordelt i tre separate huse i tre plan. Per Horup håber på, at byggeriet vil kunne gå i gang til august.

Nye beboere må vente

Det nye plejehjem vil blive drevet som friplejehjem af den største, private aktør herhjemme på ældreområdet, Danske Diakonhjem.

Danske Diakonhjem er allerede kendt i Aabenraa Kommune, da man i mange år har drevet Enggården i Bylderup-Bov.

Man vil ikke allerede nu kunne skrive sig op til en plads på det nye plejehjem. Det vil først ske omkring det tidspunkt, der bliver rejsegilde på byggeriet. Text Preview

Servicebygningen vil blive forbundet med lejlighederne med en lukket glasgang. Visualisering: Horup Gruppen

Gerne i gang hurtigt - Vi er ved at være klar med det sidste, så vi i denne måned kan få indleveret alt materialet, der skal bruges til kommunens behandling af sagen, så vi kan få byggetilladelsen. I princippet er det bare at vinge af for kommunen. Vi håber, det kan gå hurtigt, så vi kan komme i gang med at bygge, siger Per Horup og gør opmærksom på, at en hurtig byggestart jo også er til fordel for kommunen. Der er nemlig brug for de pladser, det private plejehjem vil kunne tilbyde fra forhåbentlig efteråret 2020. - Den udfordring vil vi gerne hjælpe kommunen med at løse. Derfor vil vi gerne hurtigt i gang, forklarer den lokale bygherre, der investerer mellem 115-120 millioner kroner i projektet. Horup-Gruppen er eneste investor bag plejehjemmet, som Danske Diakonhjem skal drive.

Der er ikke meget tilbage af Lemvigh-Müllers tidligere hovedkvarter i Aabenraa. Per Horup forventer, grunden vil være helt ryddet i løbet af 14 dages tid. Foto: Mette Thomsen

Plads til 69 Der bygges som nævnt i alt 63 lejligheder, men der vil være plads til op mod 69 beboere. - Seks af lejlighederne bliver med et ekstra værelse, så der vil kunne bo ægtepar, hvis der er behov for det, siger Per Horup. Horup Gruppen styrer selv byggeriet, men køber underentreprenører ind til de forskellige opgaver. Hvem, der kommer til at bygge byens nye plejehjem, kan Per Horup dog endnu ikke fortælle.

Sådan så grunden ud - sådan ser den ud