- Det er tanken, at oprydningen starter i år, og at det også bliver færdiggjort i indeværende år, siger Stig Werner Isaksen, der er direktør for miljø, teknik og kultur i Aabenraa Kommune.

- Vi sætter to millioner kroner i søen til projektet, og det samme gør Naturstyrelsen, siger Arne Leyh Petersen (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Aabenraa Kommune.

Sønderhav: Store Okseø, der ligger ud for Sønderhav på den danske side i Flensborg Fjord, kan godt begynde at glæde sig. Øen, der er ejet af Naturstyrelsen, står nemlig foran en større hovedrengøring, og nu har politikerne i teknik- og miljøudvalget i Aabenraa Kommune sagt god for, at der gives en anlægsbevilling til projektet "Store Okseø - oprydning".

Okseøerne er to småøer på den danske side i Flensborg Fjord. Øerne ligger ud for Sønderhav.Øerne bliver for første gang nævnt i Kong Valdemars Jordebog i år 1231. Øerne blev dengang brugt som græsgange for kvæg. Kilde: Wikipedia

Deles om udgiften

Projektet omkring oprydningen på Store Okseø laves som en samarbejdsaftale mellem forvaltningen og Naturstyrelsen, og begge samarbejdspartnere forpligter sig til at deles ligeligt om udgiften på fire millioner kroner.

Alle fire millioner kroner skal dog ikke udelukkende gå til oprydningsarbejdet. Når Store Okseø er blevet gjort ren, er det planen, at der skal opsættes enkelte faciliteter som eksempelvis muldtoilet, sheltere, bålplads og pontonbro.

Planerne omkring Store Okseø og øens fremtid stopper dog ikke med projektet "Store Okseø - oprydning".

- Det her er kun starten på, hvad der skal ske på Store Okseø, siger Kurt Andresen (SP), der er næstformand i teknik- og miljøudvalget.

Det er endnu for tidligt at sige noget konkret om, hvad de videre planer er for øen, men på et borgermøde tirsdag den 2. april vil alle få mulighed for at give deres mening til kende.

Når oprydningsarbejdet er overstået vil Naturstyrelsen stå for den efterfølgende drift af øen. Gerne med hjælp fra frivillige eller ved indgåelse af et partnerskab med interessenter i området.

Teknik- og miljøudvalgets beslutning om at frigive de to millioner kroner til projektet mangler endnu at blive godkendt af byrådet i Aabenraa Kommune.