Så er der mad: Jebsen-millionær skyder penge i vandhuller til storkene

I løbet af et par uger begynder arbejdet med at anlægge mindst 16 småsøer i en radius på fem kilometer fra Smedager-storkenes rede. Arbejdet er finansieret af Markus Jebsens Naturpulje. Storkevennerne jubler.

- Hvis man er stork, så er Smedager og omegn faktisk ikke verdens bedste område at slå sig ned, fordi der er mangel på føde. Derfor har vi også hjulpet dem lidt med fisk igennem tiden, men det vil vi jo helst væk fra. Det er grunden til, at vi har arbejdet på det her projekt med vandhuller, og nu er det endelig ved at lykkes, siger han.

Da vil nemlig stå mindst 16 småsøer klar inden for en radius af fem kilometer fra storkeparret Tommy og Annikas rede. Det kommer til at gøre en stor forskel, forklarer en begejstret storkeven, formand i storkene.dk Jess Frederiksen.

Naturlig føde

Det seneste års tid er gået med at få aftaler i hus med lodsejere og landmænd, og snart skulle tilladelserne fra kommunen være på plads.

- Så nu får de endelig nogle vandhuller, så de kan få noget naturlig føde. Tidligere var det lidt tilfældighedernes spil, om de havde et godt eller et dårligt år. Nu bliver det mere stabilt, og det kan også være godt for andre storke, der kunne finde på at slå sig ned i området, siger Jess Frederiksen, som forudser, at vi i Danmark kommer til at se endnu flere storke de næste fem til seks år.

Vandhullerne kommer dog ikke til at vrimle med frøer og andet godt lige med det samme.

- Det kommer til at tage nogle år. Mange spørger, om vi så ikke bare kan sætte paddeyngel ud, men det må vi ikke bare. Det skal være en naturlig proces, siger Jess Frederiksen.