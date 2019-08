Så er der kaffe: Janus og Mark serverer

Aabenraa: Kaffe er ikke bare kaffe. I hvert fald ikke, når Janus Østergaard Fischer og Mark Bech Fries skal fortælle. Og det skal de. Eller mere præcist: Det vil de - endda meget gerne.

Fredag åbnede de deres kaffebar, Have a Coffee, på hjørnet af Rådhusgade og Storegade, hvor de nu råder over 220 kvadratmeter med kaffe og kaffemaskiner på alle hylder.

Kaffe er nemlig ikke bare kaffe. De handler om minutter, mængder og temperaturer, hvis kaffen skal smage rigtigt. Og ikke ende som noget ligegyldigt for smagsløgene.

For de to indehavere er det også planen, at forretningen skal blive til mere end blot et sted, hvor specielt interesserede køber deres kaffe. Der skal også være noget for øjnene, og kunder skal kunne se kaffen blive ristet.

Østergaard Fischer og Bech Fries har flyttet butikken fra Nørreport for blandt andet at få mere plads.

- For at kunne skabe større trafik, som Janus Østergaard Fischer formulerer det.