Så er der igen loppemarked i Bolderslev

Bolderslev: Støtteforeningen for KFUM-spejderne i Bolderslev holder lørdag 27. og søndag 28. april årets store loppemarked.

Loppemarkedet foregår i hallen, der gennem de seneste uger er blevet omdannet til en markedsplads. Her har mange frivillige samlet ind, pakket ud, sorteret og arrangeret lopperne.

På markedet er der alt fra porcelæn over bøger, legetøj, tøj, møbler, nips og tasker til havemøbler, cykler, motionsredskaber og meget, meget mere.

På markedet kan der også slappes af med en kop kaffe med hjemmebagt kage samt købes grillpølser og drikkevarer.

Det primære mål med markedet er at skaffe penge til spejderarbejdet, men markedet er også et godt mødested og fællesskab for hjælperne.

En del af hjælperne har været med hvert år siden spejdernes første marked for cirka 35 år siden.

Overskuddet går dels til betaling af husleje til Æ Spejderhus og dels til lejre.

Loppemarkedet har åbent lørdag kl. 10-13 og søndag kl. 13-16.