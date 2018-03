Så er Tinglevs nye plejehjem blevet placeret

Den lille park i Tinglev Midt var først på tale til at huse forsamlingshuset Det Nye Tinglevhus, men nu tegner alt til, at der i stedet bygges plejehjem på grunden. Arkivfoto: Mette Thomsen

Et enigt social- og sundhedsudvalg peger på, at Tinglevs nye plejehjem skal bygges i parken lige øst for borgerhuset. Byråd skal give den endelige accept.

Tinglev: I september blev det slået fast: Tinglev beholder sit plejehjem. I budgetforliget for 2018 blev der sat knap 25 millioner kroner af til et nyt plejehjem med 24 pladser, og nu er det også besluttet, hvor det skal ligge. Eller rettere: Social- og sundhedsudvalget har nikket ja til den placering, de vil anbefale byrådet, der har det sidste ord at skulle have sagt. Forvaltningen har været i gang med at kigge på forskellige muligheder, men det er endt med, at kun én placering er blevet indstillet: Parkområdet lige øst for det tidligere rådhus og byens borgerhus i Tinglev Midt. - Alle pile peger i retning af, at det er den bedste løsning, forklarer formanden for social- og sundhedsudvalget, Karsten Meyer Olesen (S).

Næste skridt er lokalplan Arealet, hvor det nye plejehjem tænkes placeret, ejes af Aabenraa Kommune, det vurderes, at det er nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for området.Den slags tager tid, og derfor ligger der endnu ikke en tidsplan for projektet.

Genbrug er droppet Det har også været overvejet at genbruge den nuværende adresse på Grønningen, men den idé er forkastet. Der er heller ikke i budgettet sat penge af til genhusning, men det er ifølge Karsten Meyer Olesen ikke den væsentligste årsag til, at man har opgivet tanken. - Hvis det var den rigtige beslutning, skulle vi nok finde de penge, der skulle bruges, men jeg mener ikke - og det er vi enige om i udvalget - at vi kan være bekendt over for de her borgere, at de skal til at flyttes rundt med flere gange, siger udvalgsformanden, der understreger, at den valgte placering i Tinglev Midt jo også opfylder det ønske, Tinglev selv har givet udtryk for - at et nyt plejehjem skal ligge så centralt som muligt.