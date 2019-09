Så blev den røde snor klippet på omstridt specialskole

Nu er Fjordskolen blevet fejret som alle andre af kommunens skolebyggerier. Med klip af rød snor, is og taler, der kiggede fremad med håbet om, at alle med tiden bliver glade for de nye rammer.

Samme melding var kommet fra andre forældre, men det ændrede ikke på, at der klokken 13 var pænt fyldt op omkring flagene og den røde snor i skolegården. For som en mor, der ikke lagde skjul på, at hun også havde været modstander af flytningen, sagde:

Så hverken borgmester Thomas Andresen (V) eller Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget, trak tingene i langdrag ved tirsdagens omdiskuterede indvielse af Fjordskolen. Og de trådte heller ikke nogen over tæerne med de få ord, de valgte at sige.

- I dag er sidste milepæl i forhold til byggeprocessen, men det er også en første milepæl. For nu er skolen endelig samlet under ét tag i lyse rammer med et dejligt udenomsareal. Her er grundlag for et godt læringsmiljø for børn og et fagligt fællesskab for voksne, så både børn og voksne vil kunne udvikle sig her, lød det fra udvalgsformanden.

Så sammen med andre forældre, naboer, politikere, embedsmænd og de trods alt mange elever, der godt kunne rumme mennesker i flok, tre korte taler og en is, kunne hun blandt andet høre Thomas Andresen udtrykke håb om, at alle vil tage den nye skole til sig, så den fremtidige historie om skolen kan skrives i fællesskab.

Den gode del af historien

Skoleleder Jens Boddum var den sidste, der fik ordet. Eller han tog det vel nærmere, eftersom han selv var toastmaster.

Men i hvert fald så syntes han ikke, man kunne komme uden om fortiden. Den gode del af den, altså. Den, man ikke må glemme.

- Historien om Fjordskolen er en lang, god historie, for det er jo en skole, der gennem årtier har hjulpet elever med mange forskellige problemstillinger. Jeg har hørt fra de ældre medarbejdere om den pionerånd, der var her, dengang man ikke vidste så meget om specialundervisning, og så er der menneskesynet: At ikke alle har samme talenter, men alle skal gives mulighed for at udvikle sig mest muligt. Ethvert barn er et menneskebarn, sagde Jens Boddum og understregede, at det er de samme værdier, der skal bære skolen videre.

- Vi skal udvikle specialområdet. Afprøve nye metoder. Finde frem til, hvordan børnene lærer og udvikler sig bedst. Og sammen skal vi på opdagelse i et nyt, geografisk nærområde, sagde skolelederen, der har kunnet konstatere, at man har fået gode naboer, for isene til tirsdagens indvielse havde Rema 1000 sponseret, mens Grænsehallerne kom med kaffe og småkager.