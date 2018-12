Så åbnede Sunset: Friske gutter frøs i timevis for gratis burgere

Torsdag morgen slog den splinternye fastfoodrestaurant Sunset Boulevard for første gang dørene op på Kometvej i Rødekro. Det er kædens 43. restaurant i alt og den første i Sønderjylland, og det blev markeret med en festlig ceremoni. Blandt andet var der et års forbrug af burgere - én burger om ugen i et år - til de første 43 gæster, der købte en stor menu. Det var de mange gratis burgere, venneflokken var ude efter.

Spillet fodbold

De medgav, at det var længe at vente på 52 gratis burgere i så koldt et vejr.

- Det havde da været dejligt, hvis de havde åbnet om sommeren i stedet. Vi har også spillet lidt fodbold i løbet af aftenen for at holde varmen, sagde Lorenz Peter Skaletz Hansen.

For at undgå misforståelser havde alle i køen fået udleveret et nummer, så der ikke var tvivl om, hvem der havde vundet retten til de gratis burgere. Casper Pedersen havde fået nummer 1 som symbol på, at han havde været i kø i længst tid.

- Men jeg har altså lige været hjemme for at hente noget varmere tøj. Jeg kunne hurtigt se, at det her blev meget koldt. Men restaurantchefen har været god ved os, og han har været ude med kaffe til os, sagde han.

Det var første gang, venneflokken på den måde havde lagt sig i kø. Men de blev enige om, at det her måske kunne være begyndelsen på en tradition.

- Vi kan rejse landet rundt og være med, hver gang der åbner en restaurant. Måske endda i hele Europa, jokede de.