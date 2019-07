SSP-konsulent: Vi er opmærksom på problemet

Aabenraa: Vi er opmærksom på problemet.

Sådan lyder det fra SSP- og ungdomskolekonsulent i Aabenraa Kommune, John Hansen. Han oplyser, at han og hans kolleger er udmærket klar over, at unge mennesker samler sig på Sønderstrand og på græsarealet ud til Flensborgvej. - Vores opsøgende streetworkere kommer også den vej forbi, for det har længe været et kendt hotspot for unge mennesker, særligt i sommerhalvåret. Situationen har så udviklet sig, fordi de nu har de her soundbokse (trådløse og mobile højtalere, red), der kan spille utrolig højt. Det tilfører jo en ny dimension, og folk vil opleve det som mere voldsomt. Men vi har fokus på området, siger John Hansen. Dog kan han og kollegerne kun forsøge at få en fornuftig dialog med de unge. - Vi har en socialpræventiv opgave, men vi har jo ikke lovhjemmel til noget som helst. Når vi taler ulovligheder, er det derfor en politiopgave, og i SSP har vi en løbende dialog med politiet om eksempelvis øget patruljering, siger John Hansen. Hans indtryk er imidlertid, at det primært at ganske almindelige og lovlydige unge, der parkerer på græsarealet, hænger ud ved stranden og hører musik. Men der er også dem, de kalder 'alternative unge'. - Hvor der er mange unge mennesker samlet, kommer der eksempelvis også dem, der vil lave en forretning ud af at sælge narkotika. Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, og det er igen noget, vi er i dialog med politiet om, siger John Hansen. Han mener, det vil være et godt skridt med et skilt, der forbyder parkering ved græsarealet. - Det er også noget, vi har talt om nogle gange, for det er ikke et sted, man bør parkere sin bil. Der tænker jeg, et forbudsskilt er en god begyndelse, siger John Hansen.