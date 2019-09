SSP: Ubemandet åbningstid har altid konsekvenser

Aabenraa: Kommunens SSP-konsulent John Hansen er ikke overrasket over, at der skulle være udfordringer med uro fra unge og børn på biblioteket i Aabenraa.

Han fortæller, at han ikke er orienteret om de aktuelle udfordringer, men at det, i så fald der er problemer, ikke ville være første gang.

- Man skal jo være klar over, at når man kører med ubemandet åbningstid, så vil det have en konsekvens. Vi har også haft episoder på andre biblioteker og på Damms Gård i Felsted, hvor de unge har brugt stederne som varmestuer. Det er jo det, biblioteket reagerer på ved at hyre et vagtselskab, og hvis vi kan understøtte noget, gør vi hellere end gerne det, siger John Hansen.

- I SSP-samarbejdet (et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, red.) tager vi den slags alvorligt og ser altid på, hvem der kan reagere på det, hvis vi får en henvendelse. Men i det her konkrete tilfælde har jeg ikke hørt noget om nogen udfordringer, og jeg har næsten lige haft møde med streetworkerne, tilføjer han.

Generelt er det en svær balancegang, for det skal gerne være sådan, at de unge føler sig velkomne på biblioteket.

- Det kunne jo være, at de læser en bog i stedet for at sidde på nettet. Men det skal naturligvis heller ikke være sådan, at de forstyrrer dem, der gerne vil kunne læse en avis eller bog i fred og ro, siger John Hansen.