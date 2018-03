SE Vækstpulje har givet 150.000 kroner til renoveringsprojekt i forsamlingshuset i Stubbæk

Stubbæk: Forsamlingshuset midt i Stubbæk har nydt godt af, at foreningen Ensted Sogns Forsamlingshuse har fået legatstøtte fra SE Vækstpulje på 150.000 kroner. Forsamlingshuset i Stubbæk har i flere år trængt til renovering af toiletterne og akustikken i husets lillesal med det buede loft. I januar har håndværkerne renoveret husets gæstetoiletter og opsat et lydloft i lillesalens buede loft med et vellykket resultat både lyd- og udseendemæssigt.

- Lillesalen er blevet meget mere hyggelig at opholde sig i, og folk oplever en behagelig lyd i rummet. Toiletterne er en helt anden oplevelse for vores gæster end tidligere. Nu med ny sanitet, lydloft og loftspots samt ugenerte nye toiletkabiner, fortæller Anna og Ib Lauge, som er forpagterpar i forsamlingshuset, i en pressemeddelelse.

- Det har for bestyrelsen, forpagterparret og gæsterne af huset været et stort ønske at få renoveret de nævnte ting, og med den fornemme støtte fra SE Vækstpulje og opsparet egenkapital er det lykkedes os at få løftet forsamlingshuset, siger bestyrelsesformand Allan Juhl.