SE VIDEO: Slanger og kryb gav børnegys

- Natasia deltog i en konkurrence, hvor det gjaldt om at finde alle de nisser, der var gemt rundt omkring. Præmien var et besøg med en samling krybdyr hjemme i institutionen - og den vandt hun, forklarer Christine Pedersen.

I december sidste år havde familien været en tur på Naturhistorisk Museum for at se udstillingen.

- Jeg er lidt bange for edderkopper, erkender den seks-årige pige.

Natasia skulle i hvert fald ikke nyde noget med at komme alt for tæt på Danmarks mest kendte fugleedderkop, som hedder "Rosa".

- Hun elsker dyr. Vi har nærmest en zoologisk have derhjemme med kanin, hamster, marsvin hun og kat. Edderkopperne rører hun dog ikke - de får lov at blive, fortæller moderen, Christine Pedersen.

- Jeg behøver altså ikke at pille ved den, mente hun i første omgang, men gjorde det så alligevel, da Jens Andersen holdt den frem mod hende.

Invasionen af kryb, kravl og insekter skyldtes seks-årige Natasia Pedersen, der havde vundet besøget i en konkurrence. Selv skulle hun ikke nyde noget af at røre ved hverken fugleedderkop eller de hvæsende kakerlakker. Derimod havde hun mod nok til at røre ved "Athene", en såkaldt skæg-agame, som er en lille øgle i leguan-familien.

Tæt på kryb

Det blev ugens højdepunkt for de to storbørnsgrupper, der fik lov at komme på tæt hold af krybdyr og edderkop. Som endda havde fået navne, ligesom dem selv.

Jens T. Andersen fortalte om hvert enkelt dyr, om levesteder og de specielle egenskaber, de hver især har udviklet - både når det gælder om at overleve og fange føde.

- De kan nemlig noget, som vi ikke kan, forklarede han.

Jens Andersen havde gemt det bedste til sidst - slangen.

- Jaahh! lød det i kor fra børnene. Nogle få gøs frydefuldt en ekstra gang og trykkede sig op ad væggen, langt de fleste rykkede dog fuld af forventning ind mod midten for at komme tættere på - og måske røre ved "King", en kongepython.

Natasia holdt sig i første omgang lidt tilbage - men tog så mod til sig og strøg "King" blidt med hånden, pavestolt over at have overvundet sin egen frygt og rørt ved en rigtig levende slange.