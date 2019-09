S og K vil have kunstværk på budgettet: Det skylder vi

Hverken Jan Riber Jakobsen og Karsten Meyer Olesen er klar til at droppe Telemuren trods den høje pris for at få den genplaceret.

- Vi vil gerne være med til at finde de penge i år, hvis vi kan blive enige om det. Desværre har vi ikke nogen med i kultur- og fritidsudvalget, for ellers havde vi også presset på. Vi skal have afsluttet det her kapitel, så vi kan komme videre, siger Jan Riber.

Politikerne i byrådet har for nylig taget hul på arbejdet med at lægge budget for de kommende år, og her bør Telemuren blive et tema, mener han.

- Vi synes, vi skal have løst det her. Man kan altid diskutere byrum og priser, men den slags er altid dyrt. Nu har vi sagt ja til at flytte den, og det står vi ved, siger Jan Riber Jakobsen.

Ved at falde bagover

Socialdemokratiets gruppeformand Karsten Meyer Olesen kalder det en skændsel at have sådan et kunstværk stående på en genbrugsplads.

- Men det tal er helt nyt for mig, og jeg må sige, at jeg er lige ved at falde bagover over, at det skal være så dyrt, siger han.

Alligevel mener han, at det nok skulle være muligt at få en genrejsning af muren på budgettet for næste år.

- Det ser ud til, at vi har plads på anlægsbudgettet, og så må vi se, om den kan holde hele vejen igennem budgetlægningen. Jeg har ikke noget overblik over, hvilke projekter der ellers er til de 13 millioner kroner, vi har fået til ekstra anlæg, og jeg kan naturligvis ikke love noget. Men vi vil gå efter at få det med, siger Karsten Meyer Olesen.

1 til 1,6 millioner kroner er mange penge, medgiver han.

- Og man kan få meget andet godt for det. Omvendt er det et vigtigt kunstværk, som vi bør tage alvorligt. Jeg ville have det dårligt med at droppe det, siger han.