S-næstformand kræver afklaring om brandsikkerhed på specialskole

Aabenraa: Da Aabenraa Byråd i efteråret skulle finde ekstra penge til den nye Fjordskolen i Kruså, var en del af forklaringen, at hele skolen på Åbjerg skulle brandsikres i samme kategori som plejehjem og vuggestuer, fordi der er elever, der ikke kan komme ud ved egen hjælp. Så langt, så godt.

Ét sted har man imidlertid bevaret den hidtidige, knap så omfattende brandsikring. Nemlig i det tidligere fritidshjem Ådalen, der er planlagt til at skulle huse SFO'en for afdeling A, der er for elever med eksempelvis autisme eller Aspergers syndrom.

Det har bestyrelsen for Fjordskolen protesteret over, fordi man er lodret uenig i kommunens vurdering af, at det er tilstrækkeligt, fordi eleverne her er "velfungerende".

Det er et af mange punkter, bestyrelsen remser op i en henvendelse til børne- og uddannelsesudvalget, og et, som den nye næstformand for børne- og uddannelsesudvalget, Povl Kylling Petersen (S), særskilt har bedt om at få undersøgt nærmere.

- Jeg har opponeret mod, at man mener, det er i orden med brandklasse 2 her. Så må jeg se, om svaret fra forvaltningen giver anledning til, at sagen bør tages op i udvalget igen, siger Povl Kylling Petersen.