S-kandidat: Resultatet er skuffende

Aabenraa-kredsens socialdemokratiske folketingskandidat, Theis Kylling Hommeltoft, glæder sig over rødt flertal, men er skuffet over partiets resultat.

- Det er ikke godt nok. Reelt er det meget skuffende. Partiet foretager en politisk drejning, og resultatet er, at vi går tilbage, lød det fra Theis Hommeltoft, der havde tilbragt det meste af valgdagen hjemme i haven med at lege med sine børn.

For ganske vist viste tallene rødt flertal, men Socialdemokratiet så ud til at miste et mandat.

Små chancer

Efter de første resultater på valgaftenen regnede Theis Kylling Hommeltoft ikke med, at der bliver en plads til ham på Christiansborg i denne omgang.

- Vi kan jo håbe, at den exitpoll er helt forkert, men vi skal op på 29-30 procent til Socialdemokratiet, før det er realistisk, at det kan give valg i Aabenraa-kredsen til en socialdemokratisk kandidat, lød det fra Theis Kylling Hommeltoft.

Han mener, at tilbagegangen for socialdemokraterne vil betyde, at partiet er ringere stillet, når det skal til at forhandle med SF, Enhedslisten og De Radikale, som alle er gået frem ved valget.

- Det bliver meget svært at nå til enighed med det resultat, konstaterer han.