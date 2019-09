Rynkeby-kaptajn kom på hårdt arbejde med udtagelse

- Det har været svært at vælge ud, for vi har haft over 100 ansøgere i år, hvilket er en del flere end sidste år, fortæller Jan Petersen, der sammen med sin nye vicekaptajn, Karina Blom, kunne stille et hold på 90 ryttere, hvis alle kvalificerede kunne udtages.

Sønderjylland: Skulle der støde en tandpine til undervejs, så er det meget praktisk at have fået en tandlæge med i folden. Og musikken efter dagens etape burde der også været taget hånd om.

Flere events på vej

- Vi har for første gang holdt et informationsmøde forud for sidste frist for at søge om at være med, og det har været godt. Der kom over 65, og de 40-45 var nogle, vi aldrig havde set før, forklarer Jan Petersen, der i dagene efter mødet modtog 30 ansøgninger.

Onsdag 11. september samles det nye hold for første gang, og ud over alt det praktiske, deltagerne skal vide, skal der også nedsætte en række arbejdsgrupper, der skal i gang med de aktiviteter, der er hele formålet med Team Rynkeby - nemlig at samle penge ind til Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

- Vi vil have endnu mere fokus på at skabe events, der kan give penge, så derfor har vi i styregruppen udpeget en egentlig event-ansvarlig, som skal vride gode idéer ud af de øvrige deltagere, forklarer Jan Petersen, der har sat Aabenraa-rytteren Joan Høgh på den opgave.