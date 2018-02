Rygter om bevæbnet angreb på skole i Flensborg

Siden torsdag har der floreret rygter om, at der skulle finde et amokløb sted fredag på en skole i Flensborg.

Flensborg: Politiet i Flensborg har siden torsdag eftermiddag haft travlt med at undersøge, om der skulle være hold i rygterne om, at Kurt-Tucholsky-Skolen i Flensborg skulle udsættes for et amokløb i form af et bevæbnet angreb.

Politiet blev informeret om rygterne af skolens ledelse og har siden arbejdet på højtryk for at finde ud, hvad der var op og ned i sagen. Politiets efterforskning gav dog ikke anledning til at tro, at rygterne talte sandt, og det har heller ikke været muligt at finde ud af, hvem der har plantet rygterne.

Det skriver Flensborg Politi i en pressemeddelelse.

Sagen skabte naturligvis nervøsitet hos skolens elever og deres forældre, men skolens ledelse har på baggrund af politiets efterforskning valgt, at der fredag skulle undervises på helt normal vis.

På skolens hjemmeside står der, at der ikke er hold i rygterne, og at den planlagte undervisning derfor finder sted.