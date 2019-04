To uafhængige kilder fortæller til avisen, at arbejdet på Apples datacenter ved Foulum øst for Viborg i går blev sat i stå. Flere hundrede håndværkere blev sendt hjem med beskeden, at de skulle tage deres værktøj med sig.

Det hedder sig, at den irske hovedentreprenør ikke har kunnet aflevere byggeriet til de aftalte tidsfrister. Første deadline var i september sidste år. Anden deadline er april i år, og den tidsfrist kommer heller ikke til at holde.

Der er 300-500 håndværkere - danske og udenlandske - beskæftiget på byggepladsen. De er nu sendt hjem og ved ikke, om - og hvornår - de kan vende tilbage til arbejdet.

Hvis det er rigtigt, at hovedentreprenøren Exyte er sat fra bestillingen, kan det forsinke byggeriet yderligere, for der vil skulle laves nye kontrakter.

Avisen har kontaktet Apple for en kommentar, men det er endnu ikke lykkedes. Redaktionen har også kontaktet 3F, som ikke kan bekræfte historien.

Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge, om det angivelige byggestop i Foulum påvirker etableringen af Apples datacenter i Kassø ved Aabenraa