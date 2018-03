Rutinekontrol gav pote

Varnæs: Politiet stoppede meget tidligt tirsdag morgen en personbil, der kørte rundt på Varnæsvej tæt ved Aabenraa. Forskelligt "indbrudsværktøj" i bilen indikerede, at de to mænd ikke havde rent mel i posen, og de er nu sigtet for at have stået bag forskellige indbrudsforsøg i området.

Samtidig var føreren af bilen frakendt køreretten, og han var desuden synligt påvirket af stoffer.