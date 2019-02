Ruster sig: Kommune skal finde 52 millioner kroner på anlægskontoen

Aabenraa: Det bliver listen med anlægsprojekter, der skal nærstuderes, hvis byrådet som forventet stemmer en ny økonomisk politik igennem for 2020-2023 på sit møde den 27. februar.

Et enigt økonomiudvalg har nemlig nikket ja til det af to oplæg, der betyder, at der skal findes 52 millioner kroner på anlægskontoen for 2020. Baggrunden er, at der er så stor usikkerhed om kommunens indtægter fra 2020 og frem - herunder fra en manglende udligningsreform - at man har valgt at udarbejde en ny økonomisk politik et år før tid.

- Vi har bedt forvaltningen om at komme med et handlekatalog, hvor man ser på, om der er anlægsopgaver, hvor udgiften er placeret i 2020, som vi uden videre kan rykke med, siger borgmester Thomas Andresen (V).

- Hvis jeg kigger på rækken af anlægsprojekter, tænker jeg, der vil være en hel dem af dem, hvor borgerne ikke vil komme til at mærke, at vi rykker på tingene. Med det store anlægsbudget, som vi har, så er det trods alt overkommeligt. Også, fordi der i 2022 er en forholdsvis stor ikke disponeret anlægspulje, synes borgmesteren.