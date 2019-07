Royal vej spærres: Bro skal repareres

Aabenraa: Det er stadig muligt at køre på den trafikkerede Dronning Margrethes Vej i Aabenraa, men fra på tirsdag bliver dele af vejen lukket af. Det er ikke selve vejen, der er noget galt med, men det er derimod broen på Dronning Margrethes Vej ved Brundlund Slotssø, der trænger til at blive set efter i sømmene.

- Bygværket bliver jævnligt kontrolleret, og det har vist sig, at der er noget fugtisolering, der skal repareres. Det betyder, at noget af Dronning Margrethes Vej skal graves op, siger Frank Jensen, der er funktionsleder for Driftsenheden i Aabenraa Kommune.

Den royale vej bliver spærret syd for Møllemærsk og nord for Hjelmallé, og arbejdet starter på tirsdag. Driftsenheden vurderer, at arbejdet vil vare en måned, men det er lige nu kun et skøn.

- Det kan både vare længere eller kortere tid, siger Frank Hansen.