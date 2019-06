Royal Run: Sønderjylland håber på kongelig deltagelse i 2020

Arrangører bag det lokale Royal Side Run håber på at kunne modtage en royal løber i forbindelse med Genforeningsjubilæet i 2020. Sønderjylland varmer op med et løb i Aabenraa. - Kom og vær en del af noget større, lyder opfordringen.

Aabenraa: Da kronprins Frederik fyldte 50 år i 2018 blev det en fest - ikke kun for fødselaren selv, men for hele Danmark. Især da motionsløbet Royal Run fik mange danskere ud i det fri - i enkelte tilfælde endda i selskab med kronprinsen.

Royal Run er blevet en begivenhed, som har lagt grunden til en tradition. Sport Event Syd har siden 2017 arbejdet ihærdigt på at få 2020-udgaven af Royal Run til grænselandet - og dermed bidrage til en særlig festlig markering af 100 året for Genforeningen.

- Så vi vil gerne gøre opmærksom på Sønderjylland og 2020, hvor der er Genforeningsjubilæum, fortæller Per Hussmann. Sammen med Sport Event Syd og Bevæg dig for Livet inviterer han derfor til et "opvarmningsløb" på én mil - det vil sige 1,6 kilometer - eller en lidt længere tur på fem kilometer.

Det foregår mandag, 10. juni, kl. 16.15 med start og mål ved det gamle rådhus i Aabenraa.

- I anledning af Kronprinsens Royal Run, som løber af stablen 2. pinsedag, vil vi gerne bakke op med et festligt arrangement for alle, der har lyst til at sende en hilsen via TV2 til kronprinsen. Det er nemlig sådan, at TV2 har valgt at transmittere fra Aabenraa i denne anledning. Alle er velkommen som deltager eller tilskuer til denne lokale udgave af Danmarks royale løbefest.

I 2019 løber kronprinsen med på Færøerne, i Aarhus og København og kronprinsessen i Aalborg.

- Når vi vælger at lave et arrangement, er det jo fordi, vi gerne vil trække Royal Run-stemningen til vores by. Derfor kunne vi godt tænke os at vise resten af Danmark, at vi er værdige til at få kronprinsen til Sønderjylland i 2020. Det er vores mål - rettere sagt vores håb, at vi med løbet mandag, 10. juni, kan skabe opmærksomhed om 2020-markeringen og i den forbindelse få et Royal Run til Sønderjylland, lyder det fra Per Hussmann.