Aabenraa Krisecenter og Den Blå Oase er blandt dem, der fremover kan glæde sig over at modtage overskudsmad fra FødevareBanken.

Det er en donation fra Kronprinsparrets Fond på 200.000 kroner, der nu er med til at gøre det muligt at udbrede FødevareBankens område.

- Siden vi åbnede vores afdeling i Kolding i december sidste år, har det været planen, at den afdeling med tiden skal dække hele Region Syd. Med en ny rute til det sønderjyske hver uge er endnu en milepæl nået, siger Karen-Inger Thorsen, der er direktør for FødevareBanken, som er en non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark.

Karin Louise Heldtberg Hansen er køkkenansvarlig på Den Blå Oase i Aabenraa, og hun ser frem til, at værestedet fremover nu også vil modtage frisk og gratis overskudsmad fra FødevareBanken. Fra slutningen af marts læsses en af FødevareBankens kølebiler nemlig for første gang med overskudsmad på lageret i Kolding og begynder sine faste ugentlige ture til Sønderjylland.

Sparer på budgettet

I Sønderjylland vil FødevareBanken fremover aflevere overskudsmad hos Den Blå Oase i Aabenraa, Aabenraa Krisecenter, Café Parasollen i Haderslev og Kirkens Korshær i Sønderborg, og på Den Blå Oase var man hurtig til at sige tak for tilbuddet.

- Det var FødevareBanken, der kontaktede os, og vi sagde ja med det samme. Det betyder, at vi sparer på madbudgettet, og så bliver der penge til andre tiltag, siger Karin Louise Heldtberg Hansen.

Den Blå Oase i Aabenraa får den første sending overskudsmad torsdag formiddag, og fredag vil personalet på værestedet dele mad ud til hjemløse.

På Aabenraa Krisecenter, der er et opholdssted for voldsramte kvinder og børn, glæder man sig også over, at man er blandt de udvalgte.

- Det betyder rigtig meget, og det kan komme til at betyde, at vi ikke længere skal opkræve penge fra beboerne for kost, siger Tove Lagoni, der er leder på Aabenraa Krisecenter.

Aabenraa Krisecenter modtager også den første levering af overskudsmad torsdag formiddag.

- Vi er meget spændte på, hvad de kommer med, og til lejligheden har vi investeret i en ny fryser, siger Tove Lagoni.