Rotten i SuperBrugsen giver vækst til naboen

Rotten, der nu i fire døgn har holdt SuperBrugsen og et bageri lukket på Centerpladsen i Tinglev, giver travlhed hos naboen Fakta.

Butikschefen håber, at rotten hurtigst muligt bliver fanget, for det er en forfærdelig situation at stå i.

- Vi har altid travlt, men lige nu har vi ekstra travlt. Det har selvfølgelig betydet, at vi har flere kunder lige nu, men det er ikke den måde, vi ønsker det på. Vi ønsker ikke at vækste på den måde, siger René Henningsen, der er butikschef i Fakta i både Tinglev og Skærbæk.

Tinglev: Når det regner på præsten, drypper det på degnen. Det billede passer ganske godt på den nuværende situation på Centerpladsen i Tinglev. En rotte, der sidst på dagen lørdag blev fanget af et videokamera i den bygning, som SuperBrugsen og Brogaards Bageri deler, volder stadig problemer og har nu holdt butikkerne lukkede i fire døgn.

Stædigt skadedyr

Både SuperBrugsen og Brogaards Bageri havde håbet på, at en jæger kunne få skudt rotten i løbet af natten til onsdag, eller at den var gået i en af fælderne i bageriets vaskerum, hvor den formodes at opholde sig, men det skete ikke.

- Det er et stædigt skadedyr, vi har med at gøre. Desværre er den ikke gået i fælderne, og i samråd med Rentokil og Fødevarestyrelsen skal vi give den ro til at føle sig tryg og dermed gå i fælderne. Derfor er der desværre også lukket i dag, skrev SuperBrugsen i Tinglev onsdag morgen på sin Facebook-side.

Det er ikke første gang, at bygningen, som SuperBrugsen og Brogaards Bageri deler, har problemer med rotter. I november sidste år var den også gal, og det kostede SuperBrugsen tæt på en kvart million at måtte holde lukket.