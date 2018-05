Rotte kostede brugs en kvart million

- Det kunne have været bedre, hvis ikke der havde været den rotte, men vi er tilfredse alligevel. Det er dejligt, at vi har overskud igen, efter skuden lå lidt underdrejet i en fire-fem år, siger Hans Jørgen Hansen.

Det viser, at Tinglev Brugsforening for andet år i træk er kommet ud med overskud. I alt 348.000 kroner mod 671.000 kroner i 2016.

Tinglev: Fredag den 3. november og lørdag den 4. i fjor måtte kunderne gå forgæves til SuperBrugsen i Tinglev. En rotte, der var spottet i butikken, lukkede både brugs og Brogaards Bageri i to et halvt døgn.

Ud over selv dagligevareforretningen driver Tinglev Brugsforening også en OK Tank og en vaskehal. Især den sidste bidrager pænt til overskuddet.- Den er en succes, og selv om avancen på brændstof ikke har været ret høj de seneste år, så bidrager de to ting med omkring 40 procent af bundlinjen i 2017, forklarer formand Hans Jørgen Hansen.

Åbent året rundt

Det fik bestyrelsen til at træffe beslutning om både at lukke filialen i Ravsted og skære ned på antallet af ansatte i Tinglev. En skrap kurs, men bundlinjen viser, det var det rigtige at gøre.

- Og vi er også kommet fint i gang med 2018. Vi mærker stadig grænsehandlen, men det gør alle hernede jo, siger formanden, der sammen med brugsuddeler Lars Fink Hansen står over for en anden udfordring. Der er kommet nye regler for, hvornår butikker må have åbent på helligdage, og det betyder, at SuperBrugsen nu må have åbent stort set alle årets 365 dage. Allerede Store bededag tog Tinglev-brugsen hul på de nye tider.

- Vi må håbe på, vi kan flytte noget omsætning hen til os på de dage, men det er svært at sige noget om endnu. Derfor har vi heller ikke planer om at ansætte flere, men må i første omgang bare forsøge at flytte rundt på timerne, forklarer Hans Jørgen Hansen.