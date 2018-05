Rotte holder butikker som gidsler på fjerde døgn

Trods en intens rottejagt er det endnu ikke lykkedes at få bugt med skadedyret, der holder to butikker i Tinglev lukket.

Tinglev: Den rotte, der sidst på dagen lørdag blev fanget af et videokamera i den bygning, som SuperBrugsen og Brogaards Bageri deler på Centerpladsen i Tinglev, volder stadig store problemer. Man havde ellers forventet og håbet på, at en jæger kunne få den skudt i løbet af natten til onsdag, eller at den var gået i en af fælderne, men det skete ikke.

- Det er et stædigt skadedyr, vi har med at gøre. Desværre er den ikke gået i fælderne, og i samråd med Rentokil og Fødevarestyrelsen skal vi give den ro til at føle sig tryg og dermed gå i fælderne. Derfor er der desværre også lukket i dag, skriver SuperBrugsen i Tinglev på sin Facebook-side.