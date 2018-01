Rosines FB-opslag gav andre lyst til at hjælpe Henry

Frisør Rosine Rama vil gerne hjælpe en kunde med at finde et nyt job. Derfor lavede han den 11. januar et opslag på Facebook, som er gået viralt. Det har overrasket både frisøren og kunden Henry Svenson, at så mange er parate til at hjælpe.

Aabenraa: 254 delinger, hundredvis af kommentarer og næsten 400 likes.

Frisør Rosine Ramas opslag på Facebook den 11. januar er i den grad gået viralt i Aabenraa. Opslaget handler om én af Rosines trofaste kunder, Henry Svenson, som i sommer mistede sit arbejde på grund af en konkurs efter 47 år på samme arbejdsplads. Rosine Rama skriver i opslaget, at han giver fire gratis klipninger til den, som hjælper Henry med at finde et nyt arbejde.

- Jeg var godt klar over, at sådan et opslag ville nå ud til mange, men jeg var ikke klar over, at så mange ville være parate til at hjælpe og dele opslaget. De fleste er jo ligeglade med de gratis klipninger. De vil bare gerne hjælpe, fortæller Rosine Rama.

For frisøren er opslaget også et forsøg på at hjælpe den tidligere værkstedschef hos bilforretningen Laumark & Stentoft med at finde et nyt arbejde.

- Jeg synes, han er rigtig sød, og jeg kan se, hvor svært det er at finde nyt arbejde. Han står i en svær situation, fordi han også har alderen lidt imod sig med sine 63 år. Men der burde være et job til en erfaren, sød og aktiv herre, som har så mange kompetencer. Det er en svær situation og uretfærdigt, og den vil jeg gerne hjælpe ham med at komme ud af, forklarer Rosine Rama.