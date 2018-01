Rosine åbner skønhedssalon på Storetorv

Aabenraa: Han har allerede en frisørsalon i byen, men fra den 1. februar ejer Rosine Rama to saloner - kun 100 meter fra hinanden.

Frisøren åbner nemlig Rosine Beauty på Storetorv i den blå bygning, hvor der tidligere var renseri. Her skal der være fokus på kvinder og skønhed, og dermed er et helt andet klientel end de sædvanlige kunder i salonen på hjørnet af Slotsgade og Søndergade.

- Vi synes, det er en god idé at udvide, at Rosine har mest herreklip uden tidsbestilling nu. Der kommer forbavsende få kvinder her i salonen, men det ligger heller ikke i konceptet, så derfor vil vi gerne udvide konceptet. Der er fint med frisører i forvejen i byen, men det er dyrt at gå til frisør, når du er kvinde, så vi vil åbne et nyt sted, som ikke er discount, men klipning til fornuftige priser, siger Hans Storm fra Løjt, som er iværksætterrådgiver og har hjulpet Rosine Rama med at udvikle planerne om udvidelse.

Hans Storm og Rosine Rama mener, at der er plads i markedet til endnu en frisør med fokus på kvinder på grund af prisniveauet i byen, men også på grund af åbningstiderne.

- Frisørerne har kun åbent, når folk er på arbejde, så der skal tages tidligt fri eller måske bruges en fridag på at tage til frisør. Derfor vil den nye salon eksperimentere med åbningstiderne og have åbent en eller to dage til klokken 22, forklarer Hans Storm.