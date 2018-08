Rosa Jensen Petersen fra Hellevad arrangerer motionsløb til fordel for Julemærkehjemmet. Det handler først og fremmest om at sprede glæden ved at motionere under åben himmel.

HELLEVAD:- Naturen er gratis i modsætning til motionscentret, og så er den aldrig ens. Den er lige så omskiftelig som ens hoved.

Det fastslår Rosa Jensen Petersen fra Hellevad, som er en varm tilhænger af at motionere, men det skal foregå ude i den friske luft.

Hun vil gerne give glæden ved motion i det fri videre, og det er baggrunden for, at hun sammen med to andre kvinder fra lokalområdet holder det første Hellevadløb den 1. september.

Ruten er lagt i skoven ved Hellevad og i det naturområde, hvor Rosa i forvejen træner sine motionshold.

- Ruten er på otte kilometer, og den kan løbes, gås, kravles eller rulles. Det bestemmer man helt selv, siger Rosa, som har sørget for medaljer til alle deltagerne.

Det koster 210 kroner at være med, og overskuddet går til Julemærkehjemmet i Kollund, hvor det netop handler om at give børn en sund livsstil.

- Ideen med løbet er først og fremmest at inspirere mennesker til at motionere i naturen, men da vi skulle finde er formål at støtte, var det helt naturligt, at det skulle være Julemærkehjemmet, siger Rosa.