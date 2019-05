Røveriforsøg ved hæveautomat: Kvinde løber fra maskeret mand

Tinglev: Torsdag eftermiddag var det ved at gå galt for en kvinde, der var i gang med at hæve penge i automaten på Hovedgaden ved Den Jyske Sparekasse i Tinglev.

Pludselig dukkede der nemlig en maskeret mand op, som forsøgte at true sig til at få udleveret de hævede penge. Det lykkedes dog den 51-årige kvinde at løbe fra stedet uden at komme til skade.

Politiet har på nuværende ikke mange spor at gå efter.

- Det eneste, vi ved, er, at det var en mand. Derfor vil vi gerne kontaktes af personer, der har observeret noget, siger Lars-Ole Thomsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Lars-Ole Thomsen vurderer dog, at der sandsynligvis er tale om en lokal gerningsmand.